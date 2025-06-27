27.06.2025
Смотреть онлайн Клуб 9 де Октубре - Гуалацео 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: Клуб 9 де Октубре — Гуалацео, 15 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alejandro Ponce Noboa.
МСК, 15 тур, Стадион: Alejandro Ponce Noboa
Эквадор - Liga Pro Серия B
Клуб 9 де Октубре
Завершен
3 : 0
27 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Gualeceo - Угловой
11'
Gualeceo - Угловой
22'
Клуб 9 де Октубре - 1-ый Гол
59'
Клуб 9 де Октубре - 2-ой Гол
73'
Gualeceo - Угловой
79'
Клуб 9 де Октубре - Угловой
81'
Gualeceo - Угловой
82'
Клуб 9 де Октубре - 3-ий Гол
90'
Клуб 9 де Октубре - Угловой
90+4'
Gualeceo - Угловой
Превью матча Клуб 9 де Октубре — Гуалацео
Статистика матча
Атаки
77
90
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
11
5
