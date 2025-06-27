Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Клуб 9 де Октубре - Гуалацео 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Клуб 9 де ОктубреГуалацео, 15 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alejandro Ponce Noboa.

МСК, 15 тур, Стадион: Alejandro Ponce Noboa
Эквадор - Liga Pro Серия B
Клуб 9 де Октубре
22'
59'
82'
Завершен
3 : 0
27 июня 2025
Гуалацео
Клуб 9 де Октубре icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Клуб 9 де Октубре icon
59'
Клуб 9 де Октубре icon
82'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Gualeceo - Угловой
11'
Угловой
Gualeceo - Угловой
22'
Клуб 9 де Октубре - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
Клуб 9 де Октубре - 2-ой Гол
73'
Угловой
Gualeceo - Угловой
79'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
81'
Угловой
Gualeceo - Угловой
82'
Клуб 9 де Октубре - 3-ий Гол
90'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
90+4'
Угловой
Gualeceo - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Клуб 9 де Октубре — Гуалацео

История последних встреч

Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
Гуалацео
Клуб 9 де Октубре
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.10.2025
Гуалацео
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
Обзор
26.08.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
3:0
Гуалацео
Гуалацео
Обзор

Статистика матча

Атаки
77
90
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
11
5
Игры 15 тур
27.06.2025
Клуб 9 де Октубре
3:0
Гуалацео
Завершен
26.06.2025
Club Atletico Vinotinto
3:2
Гуаякиль Сити
Завершен
Комментарии к матчу
