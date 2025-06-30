Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Насиональ - Данубио 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая: НасиональДанубио, 7 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Javier Burgos.

МСК, 7 тур, Стадион: Парк Централ
Чемпионат Уругвая
Насиональ
10'
25'
90+5'
Завершен
3 : 2
30 июня 2025
Данубио
19'
90'
Смотреть онлайн
Насиональ icon
10'
Данубио icon
19'
Насиональ icon
25'
Счет после первого тайма 2:1
Данубио icon
90'
Насиональ icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Насиональ - Угловой
10'
Насиональ - 1-ый Гол
19'
Данубио - 2-ой Гол
25'
Насиональ - 3-ий Гол
42'
Угловой
Насиональ - Угловой
44'
Угловой
Данубио - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
Данубио - Угловой
66'
Угловой
Данубио - Угловой
72'
Угловой
Данубио - Угловой
90'
Данубио - 4-ый Гол
90+5'
Насиональ - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Насиональ — Данубио

Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Данубио, в том матче сыграли вничью.

Насиональ Насиональ
27
Уругвай
Diego Romero
19
Уругвай
Juan Cruz De los Santos
6
Уругвай
Luciano Boggio
13
Уругвай
Эмилиано Анчета
29
Колумбия
Julian Millan
4
Уругвай
Себастьян Коатес
8
Уругвай
Кристиан Олива
23
Уругвай
Lucas Rodriguez
18
Нигерия
Osinachi Ebere
1
Панама
Луис Мехиа
20
Уругвай
Gonzalo Carneiro
Тренер
Уругвай
Pablo Peirano
Данубио Данубио
1
Уругвай
Мауро Гоикоечеа
7
Уругвай
Pintos
23
Уругвай
Matias Gonzalez
35
Аргентина
Ignacio Pais Mayan
9
Уругвай
Sergio Nunez
10
Уругвай
Mateo Peralta
28
Уругвай
Luis Femia
6
Уругвай
Леандро Соса
30
Уругвай
Себастиен Фернандез
18
Уругвай
Камило Маяда
2
Уругвай
Эмилиано Веласкес
Тренер
Уругвай
Хуан Мануэль Оливера

История последних встреч

Насиональ
Насиональ
Данубио
Насиональ
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
12.10.2025
Данубио
Данубио
0:0
Насиональ
Насиональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насиональ Насиональ
50%
Данубио Данубио
50%
Атаки
110
103
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Javier Burgos назначал пенальти

Игры 7 тур
01.07.2025
Серро-Ларго
2:2
CA Ривер Плейт
Завершен
30.06.2025
Насиональ
3:2
Данубио
Завершен
29.06.2025
Расинг Монтевидео
1:1
Торке
Завершен
29.06.2025
Ювентуд
2:0
Прогресо
Завершен
28.06.2025
Пеньяроль
2:0
Серро
Завершен
28.06.2025
Дефенсор
1:1
Плаза Колония
Завершен
28.06.2025
Ливерпуль
1:2
Мон. Уондерерз
Завершен
Комментарии к матчу
