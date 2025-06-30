Смотреть онлайн Насиональ - Данубио 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая: Насиональ — Данубио, 7 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Javier Burgos.
Превью матча Насиональ — Данубио
Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Данубио, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).
За последние 12 матчей судья показал 66 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Javier Burgos назначал пенальти