22.06.2025
Смотреть онлайн КА 9 де Хулио Рафаэла - Коронел Агуирре 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу: КА 9 де Хулио Рафаэла — Коронел Агуирре . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
Текстовая трансляция
20'
Коронел Агуирре - Угловой
39'
Коронел Агуирре - Угловой
75'
Коронел Агуирре - Угловой
Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Коронел Агуирре
Статистика матча
Владение мячом
57%
Атаки
169
223
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу