Войти
22.06.2025

Смотреть онлайн КА 9 де Хулио Рафаэла - Коронел Агуирре 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Санта-Фе Аргентины по футболу: КА 9 де Хулио РафаэлаКоронел Агуирре . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Коронел Агуирре
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Коронел Агуирре - Угловой
39'
Угловой
Коронел Агуирре - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
75'
Угловой
Коронел Агуирре - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1

Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Коронел Агуирре

Статистика матча

Владение мячом
КА 9 де Хулио Рафаэла КА 9 де Хулио Рафаэла
43%
Коронел Агуирре Коронел Агуирре
57%
Атаки
169
223
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
5
8
