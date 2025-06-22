22.06.2025
Смотреть онлайн Саут Ист - ФК Дублан 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Саут Ист — ФК Дублан . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:13 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
5'
ФК Дублан - Угловой
14'
ФК Дублан - Угловой
22'
ФК Дублан - 1-ый Гол
27'
ФК Дублан - Угловой
31'
Саут Ист - Угловой
31'
Саут Ист - Угловой
35'
ФК Дублан - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Саут Ист - Угловой
69'
ФК Дублан - Угловой
71'
ФК Дублан - Угловой
83'
Саут Ист - 2-ой Гол
90+1'
Саут Ист - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Саут Ист — ФК Дублан
Статистика матча
Атаки
64
81
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу