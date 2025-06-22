22.06.2025
Смотреть онлайн Portsmouth Bombers - Belfast Estate Mahaut FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Portsmouth Bombers — Belfast Estate Mahaut FC . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:31 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Portsmouth Bombers
10'
32'
36'
70'
Завершен
4 : 4
22 июня 2025
Belfast Estate Mahaut FC
28'
40'
53'
65'
Счет после первого тайма 3:2
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
10'
Portsmouth Bombers - 1-ый Гол
25'
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
28'
Belfast Estate Mahaut FC - 2-ой Гол
32'
Portsmouth Bombers - 3-ий Гол
36'
Portsmouth Bombers - Угловой
36'
Portsmouth Bombers - 4-ый Гол
40'
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
40'
Belfast Estate Mahaut FC - 5-ый Гол
50'
Portsmouth Bombers - Угловой
53'
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
53'
Belfast Estate Mahaut FC - 6-ый Гол
65'
Belfast Estate Mahaut FC - 7-ый Гол
70'
Portsmouth Bombers - 8-ый Гол
Превью матча Portsmouth Bombers — Belfast Estate Mahaut FC
Статистика матча
Угловые
2
3
Комментарии к матчу