Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Portsmouth Bombers - Belfast Estate Mahaut FC 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Portsmouth BombersBelfast Estate Mahaut FC . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:31 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Portsmouth Bombers
10'
32'
36'
70'
Завершен
4 : 4
22 июня 2025
Belfast Estate Mahaut FC
28'
40'
53'
65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Portsmouth Bombers icon
10'
Belfast Estate Mahaut FC icon
28'
Portsmouth Bombers icon
32'
Portsmouth Bombers icon
36'
Belfast Estate Mahaut FC icon
40'
Счет после первого тайма 3:2
Belfast Estate Mahaut FC icon
53'
Belfast Estate Mahaut FC icon
65'
Portsmouth Bombers icon
70'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
10'
Portsmouth Bombers - 1-ый Гол
25'
Угловой
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
28'
Belfast Estate Mahaut FC - 2-ой Гол
32'
Portsmouth Bombers - 3-ий Гол
36'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
36'
Portsmouth Bombers - 4-ый Гол
40'
Угловой
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
40'
Belfast Estate Mahaut FC - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
50'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
53'
Угловой
Belfast Estate Mahaut FC - Угловой
53'
Belfast Estate Mahaut FC - 6-ый Гол
65'
Belfast Estate Mahaut FC - 7-ый Гол
70'
Portsmouth Bombers - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:4

Превью матча Portsmouth Bombers — Belfast Estate Mahaut FC

Статистика матча

Угловые
2
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
20 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Рома Рома
20 Декабря
22:45
Vendee Fontenay Vendee Fontenay
ПСЖ ПСЖ
20 Декабря
23:00
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
20 Декабря
23:00
Эдмонтон Эдмонтон
Миннесота Миннесота
20 Декабря
23:07
Чикаго Чикаго
Оттава Оттава
20 Декабря
23:07
Неймеген Неймеген
Аякс Аякс
20 Декабря
22:00
Канту Канту
Милан Милан
20 Декабря
22:00
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
20 Декабря
22:45
Базель Базель
Серветт Серветт
20 Декабря
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA