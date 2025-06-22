22.06.2025
Смотреть онлайн Британия - Дакота Аруба 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аруба — Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: Британия — Дакота Аруба . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
17'
Британия - Угловой
18'
Британия - Угловой
29'
Британия - Угловой
44'
Британия - Угловой
45+3'
Британия - Угловой
53'
Дакота Аруба - Угловой
68'
Дакота Аруба - Угловой
75'
Дакота Аруба - Угловой
Статистика матча
Атаки
83,68,15
93,81,12
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
13,12,1
Удары в створ ворот
0
8,7,1
