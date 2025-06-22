22.06.2025
Смотреть онлайн Ghupo FC - Green Shield FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Ghupo FC — Green Shield FC . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:36 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Завершен
1 : 5
22 июня 2025
Green Shield FC
13'
40'
58'
Текстовая трансляция
4'
Green Shield FC - Угловой
8'
Green Shield FC - Угловой
13'
Green Shield FC - 1-ый Гол
18'
Green Shield FC - Угловой
40'
Green Shield FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
58'
Green Shield FC - 3-ий Гол
Превью матча Ghupo FC — Green Shield FC
История последних встреч
Ghupo FC
Green Shield FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Green Shield FC
1:0
Ghupo FC
Статистика матча
Атаки
27
60
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
2
16
Комментарии к матчу