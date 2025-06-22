22.06.2025
Смотреть онлайн Лаугу Юнайтед - SOSA 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Лаугу Юнайтед — SOSA . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:17 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Лаугу Юнайтед
55'
73'
80'
Завершен
3 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Лаугу Юнайтед
55'
Лаугу Юнайтед
73'
Лаугу Юнайтед
80'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Лаугу Юнайтед - Угловой
10'
Лаугу Юнайтед - Угловой
14'
Лаугу Юнайтед - Угловой
20'
SOSA - Угловой
23'
SOSA - Угловой
23'
Лаугу Юнайтед - Угловой
28'
SOSA - Угловой
41'
Лаугу Юнайтед - Угловой
43'
SOSA - Угловой
45+3'
SOSA - Угловой
52'
Лаугу Юнайтед - Незабитый пенальти
54'
Лаугу Юнайтед - Угловой
55'
Лаугу Юнайтед - 1-ый Гол
64'
Лаугу Юнайтед - Угловой
73'
Лаугу Юнайтед - 2-ой Гол
79'
Лаугу Юнайтед - Угловой
80'
Лаугу Юнайтед - 3-ий Гол
87'
Лаугу Юнайтед - Незабитый пенальти
87'
Лаугу Юнайтед - Угловой
88'
Лаугу Юнайтед - Угловой
90+3'
SOSA - Угловой
90+6'
SOSA - Угловой
Превью матча Лаугу Юнайтед — SOSA
История последних встреч
Лаугу Юнайтед
SOSA
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
SOSA
3:1
Лаугу Юнайтед
Статистика матча
Атаки
69
70
Угловые
10
7
Удары мимо ворот
16
14
Удары в створ ворот
8
6
