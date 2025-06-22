22.06.2025
Смотреть онлайн Конари Юнайтед - Бат Юнайтед 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Конари Юнайтед — Бат Юнайтед . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Конари Юнайтед
49'
64'
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
Конари Юнайтед - Угловой
6'
Конари Юнайтед - Угловой
16'
Конари Юнайтед - Угловой
17'
Конари Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Конари Юнайтед - Угловой
49'
Конари Юнайтед - 1-ый Гол
52'
Конари Юнайтед - Угловой
53'
Конари Юнайтед - Угловой
62'
Бат Юнайтед - Угловой
64'
Конари Юнайтед - 2-ой Гол
83'
Конари Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Конари Юнайтед — Бат Юнайтед
Статистика матча
Атаки
63
52
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу