22.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: FC Tucson — Desert Dreams FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
FC Tucson
26'
45+1'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
FC Tucson
26'
FC Tucson
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
26'
FC Tucson - 1-ый Гол
44'
Desert Dreams FC Women - Незабитый пенальти
45'
Desert Dreams FC Women - Угловой
45+1'
Desert Dreams FC Women - Угловой
45+1'
FC Tucson - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
51'
FC Tucson - Угловой
52'
FC Tucson - Угловой
56'
Desert Dreams FC Women - Угловой
60'
Desert Dreams FC Women - Угловой
67'
Desert Dreams FC Women - Угловой
67'
Desert Dreams FC Women - 3-ий Гол
71'
FC Tucson - Угловой
71'
FC Tucson - Угловой
72'
Desert Dreams FC Women - Угловой
90+3'
FC Tucson - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Атаки
56
86
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
8
8
