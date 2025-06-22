Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн San Ramon - Iron Rose Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: San RamonIron Rose Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
San Ramon
38'
50'
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
Iron Rose Women
San Ramon icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
San Ramon icon
50'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
San Ramon - Угловой
2'
Угловой
San Ramon - Угловой
29'
Угловой
San Ramon - Угловой
38'
San Ramon - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
50'
San Ramon - 2-ой Гол
78'
Угловой
Iron Rose Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча San Ramon — Iron Rose Women

Статистика матча

Атаки
68
60
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
13
Удары в створ ворот
9
6
