22.06.2025

Смотреть онлайн Baton Rouge Women - Hattiesburg FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Baton Rouge WomenHattiesburg FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Baton Rouge Women
39'
74'
Завершен
2 : 6
22 июня 2025
Hattiesburg FC Women
4'
10'
13'
19'
34'
77'
Hattiesburg FC Women icon
4'
Hattiesburg FC Women icon
10'
Hattiesburg FC Women icon
13'
Hattiesburg FC Women icon
19'
Hattiesburg FC Women icon
34'
Baton Rouge Women icon
39'
Счет после первого тайма 1:5 : 0,1
Baton Rouge Women icon
74'
Hattiesburg FC Women icon
77'
Матч закончился со счётом 2:6 : 0,1
Текстовая трансляция
4'
Hattiesburg FC Women - 1-ый Гол
6'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
10'
Hattiesburg FC Women - 2-ой Гол
13'
Hattiesburg FC Women - 3-ий Гол
19'
Угловой
Baton Rouge Women - Угловой
19'
Hattiesburg FC Women - 4-ый Гол
29'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
34'
Hattiesburg FC Women - 5-ый Гол
39'
Baton Rouge Women - 6-ый Гол
42'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:5 : 0,1
54'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
55'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
58'
Угловой
Baton Rouge Women - Угловой
74'
Baton Rouge Women - 7-ый Гол
77'
Hattiesburg FC Women - 8-ый Гол
79'
Угловой
Baton Rouge Women - Угловой
80'
Угловой
Baton Rouge Women - Угловой
81'
Угловой
Hattiesburg FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:6 : 0,1

Превью матча Baton Rouge Women — Hattiesburg FC Women

Статистика матча

Атаки
49
52
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
9
16
Комментарии к матчу
