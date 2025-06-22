22.06.2025
Смотреть онлайн Baton Rouge Women - Hattiesburg FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Baton Rouge Women
39'
74'
Завершен
2 : 6
22 июня 2025
Hattiesburg FC Women
4'
10'
13'
19'
34'
77'
Счет после первого тайма 1:5 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:6 : 0,1
Текстовая трансляция
4'
Hattiesburg FC Women - 1-ый Гол
6'
Hattiesburg FC Women - Угловой
10'
Hattiesburg FC Women - 2-ой Гол
13'
Hattiesburg FC Women - 3-ий Гол
19'
Baton Rouge Women - Угловой
19'
Hattiesburg FC Women - 4-ый Гол
29'
Hattiesburg FC Women - Угловой
34'
Hattiesburg FC Women - 5-ый Гол
39'
Baton Rouge Women - 6-ый Гол
42'
Hattiesburg FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:5 : 0,1
54'
Hattiesburg FC Women - Угловой
55'
Hattiesburg FC Women - Угловой
58'
Baton Rouge Women - Угловой
74'
Baton Rouge Women - 7-ый Гол
77'
Hattiesburg FC Women - 8-ый Гол
79'
Baton Rouge Women - Угловой
80'
Baton Rouge Women - Угловой
81'
Hattiesburg FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:6 : 0,1
Статистика матча
Атаки
49
52
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
9
16
