22.06.2025
Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - La Roca FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche Women — La Roca FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Utah Avalanche Women
24'
71'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
La Roca FC Women
34'
40'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
La Roca FC Women - Угловой
16'
Utah Avalanche Women - Незабитый пенальти
24'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
26'
La Roca FC Women - Угловой
26'
La Roca FC Women - Угловой
27'
Utah Avalanche Women - Угловой
34'
La Roca FC Women - 2-ой Гол
37'
La Roca FC Women - Угловой
40'
La Roca FC Women - Угловой
40'
La Roca FC Women - 3-ий Гол
45+2'
La Roca FC Women - Угловой
46'
La Roca FC Women - Угловой
54'
La Roca FC Women - Угловой
56'
La Roca FC Women - Угловой
68'
La Roca FC Women - Угловой
71'
Utah Avalanche Women - Угловой
71'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
77'
La Roca FC Women - Угловой
79'
La Roca FC Women - Угловой
90+3'
La Roca FC Women - Угловой
Превью матча Utah Avalanche Women — La Roca FC Women
Статистика матча
Атаки
46
72
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
5
12
Комментарии к матчу