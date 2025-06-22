Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - La Roca FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche WomenLa Roca FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Utah Avalanche Women
24'
71'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
La Roca FC Women
34'
40'
Смотреть онлайн
Utah Avalanche Women icon
24'
La Roca FC Women icon
34'
La Roca FC Women icon
40'
Счет после первого тайма 1:2
Utah Avalanche Women icon
71'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
16'
Utah Avalanche Women - Незабитый пенальти
24'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
26'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
26'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
27'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
34'
La Roca FC Women - 2-ой Гол
37'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
40'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
40'
La Roca FC Women - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
46'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
54'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
56'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
68'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
71'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
71'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
77'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
79'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
90+3'
Угловой
La Roca FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Utah Avalanche Women — La Roca FC Women

Статистика матча

Атаки
46
72
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
5
12
Комментарии к матчу
