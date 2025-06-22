22.06.2025
Смотреть онлайн Southstar FC - Corinthians FC of San Antonio Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Southstar FC — Corinthians FC of San Antonio Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Southstar FC
26'
30'
62'
89'
Завершен
4 : 1
22 июня 2025
Southstar FC
26'
Southstar FC
30'
Southstar FC
62'
Southstar FC
89'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,0
Текстовая трансляция
26'
Southstar FC - Угловой
26'
Southstar FC - 1-ый Гол
30'
Southstar FC - 2-ой Гол
42'
Corinthians FC of San Antonio Women - Угловой
44'
Corinthians FC of San Antonio Women - 3-ий Гол
59'
Southstar FC - Угловой
62'
Southstar FC - 4-ый Гол
66'
Corinthians FC of San Antonio Women - Угловой
83'
Southstar FC - Угловой
89'
Southstar FC - 5-ый Гол
Превью матча Southstar FC — Corinthians FC of San Antonio Women
Статистика матча
Атаки
91
57
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8
0
Удары в створ ворот
16
4
Комментарии к матчу