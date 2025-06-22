22.06.2025
Смотреть онлайн Milwaukee Torrent - Chicago House AC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Milwaukee Torrent — Chicago House AC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Milwaukee Torrent
12'
90+1'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Milwaukee Torrent
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Milwaukee Torrent - 1-ый Гол
22'
Chicago House AC Women - Угловой
24'
Chicago House AC Women - Угловой
28'
Chicago House AC Women - 2-ой Гол
31'
Milwaukee Torrent - Угловой
42'
Chicago House AC Women - Угловой
64'
Chicago House AC Women - Угловой
75'
Milwaukee Torrent - Угловой
90+1'
Milwaukee Torrent - Угловой
90+1'
Milwaukee Torrent - 3-ий Гол
90+3'
Chicago House AC Women - Угловой
Превью матча Milwaukee Torrent — Chicago House AC Women
Статистика матча
Атаки
66
42
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
9
4
