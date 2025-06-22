Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Milwaukee Torrent - Chicago House AC Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Milwaukee TorrentChicago House AC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Milwaukee Torrent
12'
90+1'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Chicago House AC Women
28'
Смотреть онлайн
Milwaukee Torrent icon
12'
Chicago House AC Women icon
28'
Счет после первого тайма 1:1
Milwaukee Torrent icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Milwaukee Torrent - 1-ый Гол
22'
Угловой
Chicago House AC Women - Угловой
24'
Угловой
Chicago House AC Women - Угловой
28'
Chicago House AC Women - 2-ой Гол
31'
Угловой
Milwaukee Torrent - Угловой
42'
Угловой
Chicago House AC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
64'
Угловой
Chicago House AC Women - Угловой
75'
Угловой
Milwaukee Torrent - Угловой
90+1'
Угловой
Milwaukee Torrent - Угловой
90+1'
Milwaukee Torrent - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Chicago House AC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Milwaukee Torrent — Chicago House AC Women

Статистика матча

Атаки
66
42
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
9
4
