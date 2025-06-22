22.06.2025
Смотреть онлайн Minnesota Dutch Lions Women - Mankato Utd Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Minnesota Dutch Lions Women — Mankato Utd Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
18'
Minnesota Dutch Lions Women - Угловой
30'
Mankato Utd Women - Угловой
40'
Mankato Utd Women - 1-ый Гол
44'
Mankato Utd Women - Угловой
57'
Minnesota Dutch Lions Women - Угловой
62'
Mankato Utd Women - Угловой
70'
Minnesota Dutch Lions Women - Угловой
72'
Minnesota Dutch Lions Women - Угловой
89'
Minnesota Dutch Lions Women - 2-ой Гол
90+3'
Mankato Utd Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
69
51
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
6
3
