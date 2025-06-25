25.06.2025
Смотреть онлайн Лажеаденсе - Фарропилья 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Лажеаденсе — Фарропилья, 8 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alviazul.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Alviazul
Чемпионат Гаушу 2
Лажеаденсе
36'
44'
Завершен
2 : 1
25 июня 2025
Фарропилья
22'
Lajeadense
36'
Lajeadense
44'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Lajeadense - Угловой
12'
Lajeadense - Угловой
21'
Brasil de Фарропилья - Угловой
22'
Brasil de Фарропилья - 1-ый Гол
36'
Lajeadense - 2-ой Гол
44'
Lajeadense - 3-ий Гол
49'
Brasil de Фарропилья - Угловой
52'
Lajeadense - Угловой
52'
Lajeadense - Угловой
61'
Brasil de Фарропилья - Угловой
68'
Lajeadense - Угловой
85'
Lajeadense - Угловой
90+7'
Lajeadense - Угловой
Статистика матча
Атаки
98
88
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
6
5
