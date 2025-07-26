Смотреть онлайн 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: 2 де Майо — Спортиво Лукеньо, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Feliciano Cáceres. Судить этот матч будет Derlis Benitez.
Превью матча 2 де Майо — Спортиво Лукеньо
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Derlis Benitez (Парагвай).
За последние 8 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 63% (5 из 8 матчей) Derlis Benitez назначал пенальти