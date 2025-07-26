Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: 2 де МайоСпортиво Лукеньо, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Feliciano Cáceres. Судить этот матч будет Derlis Benitez.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Feliciano Cáceres
Чемпионат Парагвая по футболу
2 де Майо
32'
47'
70'
Завершен
3 : 2
26 июля 2025
Спортиво Лукеньо
17'
45+5'
Смотреть онлайн
Спортиво Лукеньо icon
17'
2 де Майо icon
32'
Спортиво Лукеньо icon
45+5'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,7
2 де Майо icon
47'
2 де Майо icon
70'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,7
Текстовая трансляция
17'
Спортиво Лукеньо - Незабитый пенальти
17'
Спортиво Лукеньо - 1-ый Гол
32'
2 де Майо - 2-ой Гол
38'
Угловой
2 де Майо - Угловой
41'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
45+4'
Угловой
2 де Майо - Угловой
45+5'
Спортиво Лукеньо - 3-ий Гол
45+7'
Угловой
2 де Майо - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 2,7
47'
2 де Майо - 4-ый Гол
51'
Угловой
2 де Майо - Угловой
54'
Угловой
2 де Майо - Угловой
61'
Угловой
2 де Майо - Угловой
62'
Угловой
2 де Майо - Угловой
70'
2 де Майо - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,7

Превью матча 2 де Майо — Спортиво Лукеньо

2 де Майо 2 де Майо
5
Парагвай
Cesar Ramirez
10
Андорра
Mathias Martinez
19
Парагвай
Cesar Castro
2
Парагвай
Miguel Barreto
11
Парагвай
Rodrigo Ruiz Diaz
29
Парагвай
Jesus Llano
22
Колумбия
Franco Aragon
7
Парагвай
Elias Alfonso
17
Парагвай
Brahian Matias Fernandez Fernandez
21
Парагвай
Pedro Sosa
1
Angel Martinez
Тренер
Уругвай
Марсело Палау
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
10
Парагвай
Sergio Diaz
18
Парагвай
Víctor Quintana
29
Парагвай
Rodrigo Caceres
16
Парагвай
Angel Benitez
12
Парагвай
Альфредо Агилар
25
Парагвай
Jonathan Ramos
5
Парагвай
Alexis Villalva
26
Аргентина
Lucas Monzon
15
Парагвай
Sebastian Maldonado
23
Парагвай
Alberto Espinola
27
Парагвай
Julio Baez
Тренер
Парагвай
Хулио Касерес

История последних встреч

2 де Майо
2 де Майо
Спортиво Лукеньо
2 де Майо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.10.2025
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
0:3
2 де Майо
2 де Майо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
2 де Майо 2 де Майо
50%
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
50%
Атаки
117
57
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Derlis Benitez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 63% (5 из 8 матчей) Derlis Benitez назначал пенальти

Комментарии к матчу
