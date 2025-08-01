Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Либертад - Клуб Атлетико Тембетари 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ЛибертадКлуб Атлетико Тембетари, 5 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Др. Никола Леос. Судить этот матч будет Blas Romero.

МСК, 5 тур, Стадион: Эстадио Др. Никола Леос
Чемпионат Парагвая по футболу
Либертад
52'
61'
79'
Завершен
3 : 1
01 августа 2025
Клуб Атлетико Тембетари
35'
Клуб Атлетико Тембетари icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Либертад icon
52'
Либертад icon
61'
Либертад icon
79'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Либертад - Угловой
35'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
35'
Клуб Атлетико Тембетари - 1-ый Гол
37'
Угловой
Либертад - Угловой
40'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
41'
Угловой
Либертад - Угловой
44'
Угловой
Либертад - Угловой
44'
Угловой
Либертад - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Либертад - 2-ой Гол
61'
Угловой
Либертад - Угловой
61'
Либертад - 3-ий Гол
69'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
71'
Угловой
Либертад - Угловой
78'
Угловой
Либертад - Угловой
79'
Либертад - 4-ый Гол
87'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Либертад — Клуб Атлетико Тембетари

Либертад Либертад
13
Парагвай
Joaquin Bogarin
12
Парагвай
Rodrigo Morinigo
20
Парагвай
Hugo Fernandez
21
Парагвай
Lucas Sanabria
4
Парагвай
Nestor Gimenez
3
Парагвай
Роберт Рохас
6
Парагвай
Alvaro Marcial Campuzano
18
Парагвай
Ivan Franco
27
Парагвай
Miguel Jacquet
15
Парагвай
Angel Cardozo Lucena
11
Парагвай
Gustavo Aguilar
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
2
Парагвай
David Caceres
18
Парагвай
Родриго Рохас
28
Cristian Mercado
14
Аргентина
Juan Francisco Esteche
3
Парагвай
Sebastian Olmedo
11
Аргентина
Paul Charpentier
5
Аргентина
Nicolas Marotta
12
Парагвай
Jorge Chena
23
Аргентина
Gabriel Gudino
8
Парагвай
Edgar Ferreira
26
Парагвай
Pablo Adorno
Тренер
Аргентина
Кристиан Диаз

История последних встреч

Либертад
Либертад
Клуб Атлетико Тембетари
Либертад
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
2:1
Либертад
Либертад
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либертад Либертад
50%
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
50%
Атаки
108
75
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Blas Romero (Парагвай).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Blas Romero назначал пенальти

