11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Амштеттен — 1860 Мюнхен . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 1
11 июля 2025
1860 Мюнхен
21'
Текстовая трансляция
7'
1860 Мюнхен - Угловой
7'
1860 Мюнхен - Угловой
9'
Амштеттен - Угловой
21'
1860 Мюнхен - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
48'
Амштеттен - Угловой
55'
1860 Мюнхен - Угловой
78'
Амштеттен - Угловой
81'
Амштеттен - Угловой
83'
Амштеттен - Угловой
83'
Амштеттен - Угловой
87'
Амштеттен - Угловой
88'
Амштеттен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Амштеттен
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
90
81
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
4
