11.07.2025

Смотреть онлайн Амштеттен - 1860 Мюнхен 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Амштеттен1860 Мюнхен . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Амштеттен
Завершен
0 : 1
11 июля 2025
1860 Мюнхен
21'
Смотреть онлайн
1860 Мюнхен icon
21'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
1860 Мюнхен - Угловой
7'
Угловой
1860 Мюнхен - Угловой
9'
Угловой
Амштеттен - Угловой
21'
1860 Мюнхен - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
48'
Угловой
Амштеттен - Угловой
55'
Угловой
1860 Мюнхен - Угловой
78'
Угловой
Амштеттен - Угловой
81'
Угловой
Амштеттен - Угловой
83'
Угловой
Амштеттен - Угловой
83'
Угловой
Амштеттен - Угловой
87'
Угловой
Амштеттен - Угловой
88'
Угловой
Амштеттен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2

Превью матча Амштеттен — 1860 Мюнхен

Амштеттен Амштеттен
2
Австрия
Felix Kochl
12
Австрия
Lukas Deinhofer
16
Австрия
Томас Майер
4
Австрия
Luca Wimhofer
48
Австрия
Matthias Gragger
14
Гамбия
Alieu Conateh
9
Австрия
Давид Пехам
18
Австрия
Себастиан Виммер
13
Австрия
Simon Neudhart
8
Австрия
Yanis Eisschill
19
Австрия
Niklas Pertlwieser
1860 Мюнхен 1860 Мюнхен
3
Бельгия
Siemen Voet
29
Германия
Marvin Rittmuller
22
Норвегия
Sigurd Haugen
5
Германия
Торе Якобсен
26
Германия
Philipp Maier
16
Италия
Макс Рейнталер
25
Германия
Sean Dulic
34
Германия
Патрик Хобш
21
Германия
Томас Дахне
31
Германия
Кевин Фолланд
41
Германия
Clemens Lippmann

Статистика матча

Владение мячом
Амштеттен Амштеттен
47%
1860 Мюнхен 1860 Мюнхен
53%
Атаки
90
81
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
