Смотреть онлайн Амштеттен - 1860 Мюнхен 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Амштеттен — 1860 Мюнхен . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .