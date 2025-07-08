08.07.2025
Смотреть онлайн 1860 Мюнхен - SK Artis Brno 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: 1860 Мюнхен — SK Artis Brno . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion SK Lisen.
МСК, Стадион: Stadion SK Lisen
Европа - Товарищеские матчи
Отложен
- : -
08 июля 2025
Превью матча 1860 Мюнхен — SK Artis Brno
Комментарии к матчу