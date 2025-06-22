22.06.2025
Смотреть онлайн Гангалин Юнйтед U23 - Tigers FC U23 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Гангалин Юнйтед U23 — Tigers FC U23 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Завершен
1 : 6
22 июня 2025
Tigers FC U23
33'
41'
43'
48'
79'
90+1'
Матч закончился со счётом 1:6 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
7'
Tigers FC U23 - Угловой
12'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
19'
Tigers FC U23 - Угловой
21'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
33'
Tigers FC U23 - 1-ый Гол
41'
Tigers FC U23 - 2-ой Гол
43'
Tigers FC U23 - 3-ий Гол
48'
Tigers FC U23 - Угловой
48'
Tigers FC U23 - 4-ый Гол
50'
Tigers FC U23 - Угловой
62'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
65'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
70'
Tigers FC U23 - Угловой
75'
Гангалин Юнйтед U23 - 5-ый Гол
76'
Tigers FC U23 - Угловой
79'
Tigers FC U23 - 6-ый Гол
90+1'
Tigers FC U23 - 7-ый Гол
Превью матча Гангалин Юнйтед U23 — Tigers FC U23
История последних встреч
Гангалин Юнйтед U23
Tigers FC U23
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.08.2025
Tigers FC U23
1:1
Гангалин Юнйтед U23
Статистика матча
Атаки
88
61
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу