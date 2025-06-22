Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Туггеранонг Юнайтед U23 - Йоогали U23 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Туггеранонг Юнайтед U23Йоогали U23 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:48 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Туггеранонг Юнайтед U23
29'
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Йоогали U23
20'
83'
Смотреть онлайн
Йоогали U23 icon
20'
Туггеранонг Юнайтед U23 icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Йоогали U23 icon
83'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
18'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
19'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
20'
Йоогали U23 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
23'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
27'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
29'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 2-ой Гол
44'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
44'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
54'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
61'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
62'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
64'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
68'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
77'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
77'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
83'
Йоогали U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Туггеранонг Юнайтед U23 — Йоогали U23

История последних встреч

Туггеранонг Юнайтед U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Йоогали U23
Туггеранонг Юнайтед U23
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Йоогали U23
Йоогали U23
1:4
Туггеранонг Юнайтед U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
54
63
Угловые
6
10
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
8
11
Комментарии к матчу
