22.06.2025
Смотреть онлайн Эджворт Иглс - Резерв - Адамстаун Роузбад - Резерв 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Эджворт Иглс - Резерв — Адамстаун Роузбад - Резерв . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:11 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
4'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
6'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
8'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
10'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
21'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
25'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
30'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
32'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
39'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
55'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
Превью матча Эджворт Иглс - Резерв — Адамстаун Роузбад - Резерв
Статистика матча
Атаки
53
43
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу