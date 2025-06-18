18.06.2025
Смотреть онлайн The Borough FC - Simcoe County Rovers FC L2 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: The Borough FC — Simcoe County Rovers FC L2 . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Canada League2 Ontario
Завершен
1 : 4
18 июня 2025
Превью матча The Borough FC — Simcoe County Rovers FC L2
Статистика матча
Атаки
115
113
Угловые
6
6
Комментарии к матчу