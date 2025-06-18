18.06.2025
Смотреть онлайн Club Alumni - Бен Гур Рафаэла 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу: Club Alumni — Бен Гур Рафаэла . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Завершен
0 : 2
18 июня 2025
Бен Гур Рафаэла
Бен Гур Рафаэла
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,1
Текстовая трансляция
8'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
17'
Club Alumni - Угловой
17'
Club Alumni - Угловой
19'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
25'
Бен Гур Рафаэла - 1-ый Гол
27'
Бен Гур Рафаэла - 2-ой Гол
45'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
45+3'
Club Alumni - Угловой
45+4'
Club Alumni - Угловой
50'
Club Alumni - Угловой
60'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
69'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
86'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
87'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
Превью матча Club Alumni — Бен Гур Рафаэла
История последних встреч
Club Alumni
Бен Гур Рафаэла
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.07.2025
Бен Гур Рафаэла
3:0
Club Alumni
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
120
120
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу