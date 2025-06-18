18.06.2025
Смотреть онлайн Indonesia Women U19 - Мьянма 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFF U19 Championship Women: Indonesia Women U19 — Мьянма . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
AFF U19 Championship Women
Завершен
0 : 0
18 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Indonesia Women U19 - Угловой
40'
Мьянма - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Indonesia Women U19 - Угловой
83'
Indonesia Women U19 - Угловой
90+6'
Indonesia Women U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Indonesia Women U19 — Мьянма
Статистика матча
Атаки
87
93
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу