18.06.2025

Смотреть онлайн Indonesia Women U19 - Мьянма 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFF U19 Championship Women: Indonesia Women U19Мьянма . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
AFF U19 Championship Women
Indonesia Women U19
Завершен
0 : 0
18 июня 2025
Мьянма
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Indonesia Women U19 - Угловой
40'
Угловой
Мьянма - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Indonesia Women U19 - Угловой
83'
Угловой
Indonesia Women U19 - Угловой
90+6'
Угловой
Indonesia Women U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Indonesia Women U19 — Мьянма

Статистика матча

Атаки
87
93
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
