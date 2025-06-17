17.06.2025
Смотреть онлайн Nerang U23 - Broadbeach United B Reserves 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australian Matches: Nerang U23 — Broadbeach United B Reserves . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australian Matches
Завершен
2 : 2
17 июня 2025
Превью матча Nerang U23 — Broadbeach United B Reserves
Статистика матча
Атаки
78
106
Угловые
2
15
Комментарии к матчу