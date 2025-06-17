17.06.2025
Смотреть онлайн Granville Rage U20 - Bankstown United U20 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига 2 U20: Granville Rage U20 — Bankstown United U20 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Премьер-лига 2 U20
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Превью матча Granville Rage U20 — Bankstown United U20
Статистика матча
Атаки
86
83
Угловые
4
3
Комментарии к матчу