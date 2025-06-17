17.06.2025
Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - MetaSport FC Women 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche Women — MetaSport FC Women . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
3'
MetaSport FC Women - Угловой
16'
Utah Avalanche Women - Угловой
30'
Utah Avalanche Women - Угловой
44'
Utah Avalanche Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
54'
MetaSport FC Women - Угловой
57'
MetaSport FC Women - Угловой
59'
Utah Avalanche Women - Угловой
75'
MetaSport FC Women - Угловой
80'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
87'
MetaSport FC Women - Угловой
89'
MetaSport FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0
Превью матча Utah Avalanche Women — MetaSport FC Women
Статистика матча
Атаки
103
124
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу