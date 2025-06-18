18.06.2025
Смотреть онлайн SoCal Dutch Lions Women - San Diego Dons Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: SoCal Dutch Lions Women — San Diego Dons Women . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SoCal Dutch Lions Women
73'
77'
Завершен
2 : 2
18 июня 2025
San Diego Dons Women
55'
63'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
San Diego Dons Women - Угловой
12'
San Diego Dons Women - Угловой
18'
San Diego Dons Women - Угловой
40'
San Diego Dons Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
San Diego Dons Women - 1-ый Гол
63'
San Diego Dons Women - Угловой
63'
San Diego Dons Women - 2-ой Гол
73'
SoCal Dutch Lions Women - 3-ий Гол
77'
SoCal Dutch Lions Women - 4-ый Гол
90+2'
San Diego Dons Women - Угловой
90+4'
San Diego Dons Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча SoCal Dutch Lions Women — San Diego Dons Women
Статистика матча
Атаки
71
106
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
6
12
Комментарии к матчу