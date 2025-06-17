17.06.2025
Смотреть онлайн Унив. Ван Хиен - Ламдонг 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам - Дивизион 2: Унив. Ван Хиен — Ламдонг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Дивизион 2
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Ламдонг
15'
Текстовая трансляция
14'
Dai Hoc Van Hien - Угловой
14'
Dai Hoc Van Hien - Угловой
15'
Dai Hoc Van Hien - 1-ый Гол
21'
Dai Hoc Van Hien - Угловой
24'
Dai Hoc Van Hien - Угловой
29'
Ламдонг - Угловой
30'
Ламдонг - Угловой
38'
Ламдонг - Угловой
45+3'
Ламдонг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
66'
Ламдонг - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,1
Статистика матча
Атаки
64
83
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
3
