Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Унив. Ван Хиен - Ламдонг 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамВьетнам - Дивизион 2: Унив. Ван ХиенЛамдонг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Дивизион 2
Унив. Ван Хиен
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Ламдонг
15'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Dai Hoc Van Hien icon
15'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Dai Hoc Van Hien - Угловой
14'
Угловой
Dai Hoc Van Hien - Угловой
15'
Dai Hoc Van Hien - 1-ый Гол
21'
Угловой
Dai Hoc Van Hien - Угловой
24'
Угловой
Dai Hoc Van Hien - Угловой
29'
Угловой
Ламдонг - Угловой
30'
Угловой
Ламдонг - Угловой
38'
Угловой
Ламдонг - Угловой
45+3'
Угловой
Ламдонг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
66'
Угловой
Ламдонг - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,1

Превью матча Унив. Ван Хиен — Ламдонг

Статистика матча

Атаки
64
83
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Адмирал Адмирал
17 Декабря
12:15
ПСЖ ПСЖ
Фламенго Фламенго
17 Декабря
20:00
Талавера де Ла Рейна Талавера де Ла Рейна
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
17 Декабря
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Металлург Металлург
17 Декабря
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
17 Декабря
23:15
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
17 Декабря
14:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
17 Декабря
23:00
Балеарес Балеарес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
17 Декабря
21:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Декабря
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA