22.06.2025

Смотреть онлайн Эмелек - Дельфин 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: ЭмелекДельфин, 17 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco del Pacífico Capwell. Судить этот матч будет Juan Carlos Andrade Arreaga.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Banco del Pacífico Capwell
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эмелек
Хайме Айови 45+10'
Маркос Сайседо 67'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Дельфин
Erick Mendoza 44'
Mateo Burdisso 90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Erick Mendoza icon
44'
Хайме Айови icon
45+10'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,4
Маркос Сайседо icon
67'
Mateo Burdisso icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Эмелек - Угловой
17'
Угловой
Эмелек - Угловой
20'
Угловой
Дельфин - Угловой
35'
Угловой
Дельфин - Угловой
44'
Erick Mendoza - 1-ый Гол
45+10'
Хайме Айови - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,4
51'
Угловой
Эмелек - Угловой
51'
Угловой
Эмелек - Угловой
52'
Угловой
Эмелек - Угловой
57'
Угловой
Эмелек - Угловой
67'
Маркос Сайседо - 3-ий Гол
69'
Угловой
Дельфин - Угловой
72'
Угловой
Дельфин - Угловой
84'
Угловой
Эмелек - Угловой
84'
Угловой
Эмелек - Угловой
90+2'
Угловой
Дельфин - Угловой
90+2'
Mateo Burdisso - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,4

Превью матча Эмелек — Дельфин

Эмелек Эмелек
16
Эквадор
Diogo Bagui
18
Эквадор
Luis Caicedo
19
Аргентина
Juan Pablo Ruiz Gomez
30
Эквадор
Луис Кастильо
11
Эквадор
Jhon Sanchez
12
Эквадор
Педро Ортис
14
Эквадор
Romario Caicedo
10
Перу
Кристиан Куэва
55
Эквадор
Хосе Севаллос
17
Эквадор
Хайме Айови
8
Аргентина
Марсело Мелли
Тренер
Аргентина
Хорхе Селисио
Дельфин Дельфин
6
Аргентина
Mateo Burdisso
16
Эквадор
Luis Armando Castro Garzon
22
Эквадор
Erick Mendoza
25
Эквадор
Edilson Alejandro Cabeza Almeida
34
Аргентина
Mateo Levato
7
Эквадор
Эдисон Вега
5
Аргентина
Nahuel Gallardo
19
Аргентина
Brahian Cuello
1
Эквадор
Brian Heras
29
Эквадор
Carlos Cuero
13
Эквадор
Josué William Cuero Mercado
Тренер
Эквадор
Патрисио Уррутиа

История последних встреч

Эмелек
Эмелек
Дельфин
Эмелек
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.12.2025
Дельфин
Дельфин
0:1
Эмелек
Эмелек
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эмелек Эмелек
70%
Дельфин Дельфин
30%
Атаки
100
63
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Carlos Andrade Arreaga (Эквадор).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Juan Carlos Andrade Arreaga назначал пенальти

Комментарии к матчу
