17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Oklahoma City — Side FC 92 Women . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Oklahoma City
58'
85'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
4'
Oklahoma City - Угловой
18'
Oklahoma City - Угловой
21'
Oklahoma City - Угловой
28'
Oklahoma City - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Oklahoma City - Угловой
49'
Oklahoma City - Угловой
50'
Oklahoma City - Угловой
57'
Oklahoma City - Угловой
58'
Oklahoma City - 1-ый Гол
67'
Oklahoma City - Угловой
68'
Oklahoma City - Угловой
68'
Oklahoma City - Угловой
70'
Oklahoma City - Угловой
72'
Oklahoma City - Угловой
72'
Oklahoma City - Угловой
75'
Oklahoma City - Угловой
85'
Oklahoma City - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Атаки
71
70
Угловые
15
0
Удары мимо ворот
18
2
Удары в створ ворот
11
3
