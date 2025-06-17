Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Oklahoma City - Side FC 92 Women 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Oklahoma CitySide FC 92 Women . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Oklahoma City
58'
85'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Side FC 92 Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Oklahoma City icon
58'
Oklahoma City icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
18'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
21'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
28'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
49'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
50'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
57'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
58'
Oklahoma City - 1-ый Гол
67'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
68'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
68'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
70'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
72'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
72'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
75'
Угловой
Oklahoma City - Угловой
85'
Oklahoma City - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Oklahoma City — Side FC 92 Women

Статистика матча

Атаки
71
70
Угловые
15
0
Удары мимо ворот
18
2
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Team Falcons Team Falcons
Team Spirit Team Spirit
15 Декабря
17:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
15 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
СКА-Нева СКА-Нева
15 Декабря
15:00
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA