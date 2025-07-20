20.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Малакатеко — Кселау МК, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santa Lucia.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Santa Lucia
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
Кселау МК
47'
Текстовая трансляция
3'
Малакатеко - Угловой
31'
Кселау МК - Угловой
44'
Кселау МК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Кселау МК - 1-ый Гол
78'
Малакатеко - Угловой
82'
Кселау МК - Угловой
84'
Малакатеко - Угловой
85'
Малакатеко - Угловой
87'
Малакатеко - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
63%
37%
Атаки
82
65
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
4
