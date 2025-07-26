Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Кселау МК - Антигуа 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Кселау МКАнтигуа, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марио Кампосеко.

МСК, 2 тур, Стадион: Стадион Марио Кампосеко
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Кселау МК
Завершен
0 : 2
26 июля 2025
Антигуа
14'
34'
Смотреть онлайн
Антигуа icon
14'
Антигуа icon
34'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Кселау МК - Угловой
14'
Антигуа - 1-ый Гол
18'
Угловой
Кселау МК - Угловой
21'
Угловой
Кселау МК - Угловой
24'
Угловой
Антигуа - Угловой
26'
Угловой
Кселау МК - Угловой
27'
Угловой
Кселау МК - Угловой
30'
Угловой
Антигуа - Угловой
34'
Антигуа - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
Кселау МК - Угловой
55'
Угловой
Кселау МК - Угловой
60'
Угловой
Кселау МК - Угловой
83'
Угловой
Кселау МК - Угловой
87'
Угловой
Кселау МК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Кселау МК — Антигуа

Команда Кселау МК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Антигуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Кселау МК в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Антигуа забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 декабря 2025 на поле команды Антигуа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кселау МК
Кселау МК
Антигуа
Кселау МК
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.12.2025
Антигуа
Антигуа
2:0
Кселау МК
Кселау МК
Обзор
09.12.2025
Кселау МК
Кселау МК
1:0
Антигуа
Антигуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кселау МК Кселау МК
63%
Антигуа Антигуа
37%
Атаки
80
74
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
