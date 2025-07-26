Превью матча Кселау МК — Антигуа

Команда Кселау МК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Антигуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Кселау МК в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Антигуа забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 декабря 2025 на поле команды Антигуа, в том матче победу одержали хозяева.