01.08.2025
Смотреть онлайн Алахуэленсе - Пласа Амадор 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Алахуэленсе — Пласа Амадор, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Alejandro Morera Soto
CONCACAF Central American Cup
Алахуэленсе
39'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Пласа Амадор
73'
90+4'
Алахуэленсе
39'
Счет после первого тайма 1:0
Пласа Амадор
73'
Пласа Амадор
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
19'
Пласа Амадор - Угловой
39'
Алахуэленсе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
62'
Пласа Амадор - Угловой
64'
Алахуэленсе - Угловой
68'
Алахуэленсе - Угловой
73'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
84'
Пласа Амадор - Угловой
90'
Пласа Амадор - Угловой
90+4'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Алахуэленсе — Пласа Амадор
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
96
93
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу