14.06.2025
Смотреть онлайн North Mississauga SC - Guelph United FC 14.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Ontario: North Mississauga SC — Guelph United FC . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Canada League1 Ontario
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Превью матча North Mississauga SC — Guelph United FC
Статистика матча
Атаки
135
97
Угловые
4
3
Комментарии к матчу