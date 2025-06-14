Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Хониара Сити - Малаита Кингз 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы островаЧемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: ФК Хониара СитиМалаита Кингз . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени .

Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
ФК Хониара Сити
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Малаита Кингз
49'
50'
90'
Счет после первого тайма 0:0
Малаита Кингз icon
49'
Малаита Кингз icon
50'
Малаита Кингз icon
90'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
25'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
31'
Угловой
Малаита Кингз - Угловой
36'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
40'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
41'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
44'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Малаита Кингз - 1-ый Гол
50'
Малаита Кингз - 2-ой Гол
53'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
60'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
63'
Угловой
Малаита Кингз - Угловой
66'
Угловой
Малаита Кингз - Угловой
80'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
90'
Малаита Кингз - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
ФК Хониара Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча ФК Хониара Сити — Малаита Кингз

Команда ФК Хониара Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Малаита Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда ФК Хониара Сити в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Малаита Кингз забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
104
103
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
