Превью матча ФК Хониара Сити — Малаита Кингз

Команда ФК Хониара Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Малаита Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда ФК Хониара Сити в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Малаита Кингз забивает 1, пропускает 0.