Смотреть онлайн ФК Хониара Сити - Малаита Кингз 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: ФК Хониара Сити — Малаита Кингз . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени .
Превью матча ФК Хониара Сити — Малаита Кингз
Команда ФК Хониара Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Малаита Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда ФК Хониара Сити в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Малаита Кингз забивает 1, пропускает 0.