01.08.2025
Смотреть онлайн Дирианген - Мунисипаль 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Дирианген — Мунисипаль, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион.
МСК, 1 тур, Стадион: Национальный стадион
CONCACAF Central American Cup
Дирианген
27'
Завершен
1 : 1
01 августа 2025
Мунисипаль
90+7'
Дирианген
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Мунисипаль
90+7'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Мунисипаль - Угловой
10'
Мунисипаль - Угловой
16'
Дирианген - Угловой
27'
Дирианген - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
68'
Мунисипаль - Угловой
90+7'
Мунисипаль - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Превью матча Дирианген — Мунисипаль
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
75
102
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4
14
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу