30.07.2025
Смотреть онлайн Ханкук Вердс - Мотагуа 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Ханкук Вердс — Мотагуа, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Norman Broaster Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Norman Broaster Stadium
CONCACAF Central American Cup
Ханкук Вердс
83'
Завершен
1 : 4
30 июля 2025
Мотагуа
16'
21'
55'
85'
Мотагуа
16'
Мотагуа
21'
Счет после первого тайма 0:2
Мотагуа
55'
Ханкук Вердс
83'
Мотагуа
85'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
12'
Ханкук Вердс - Угловой
16'
Мотагуа - 1-ый Гол
18'
Ханкук Вердс - Угловой
21'
Мотагуа - 2-ой Гол
45+1'
Ханкук Вердс - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
55'
Мотагуа - 3-ий Гол
72'
Ханкук Вердс - Угловой
76'
Ханкук Вердс - Угловой
78'
Мотагуа - Незабитый пенальти
83'
Ханкук Вердс - 4-ый Гол
85'
Мотагуа - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4
Превью матча Ханкук Вердс — Мотагуа
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
112
77
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу