30.07.2025

Смотреть онлайн Манагуа - Антигуа 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: МанагуаАнтигуа, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico del IND Managua.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico del IND Managua
CONCACAF Central American Cup
Манагуа
70'
Завершен
1 : 4
30 июля 2025
Антигуа
21'
68'
86'
90+4'
Смотреть онлайн
Антигуа icon
21'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Антигуа icon
68'
Манагуа icon
70'
Антигуа icon
86'
Антигуа icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Манагуа - Угловой
21'
Антигуа - 1-ый Гол
26'
Угловой
Антигуа - Угловой
27'
Угловой
Антигуа - Угловой
27'
Угловой
Антигуа - Угловой
29'
Угловой
Антигуа - Угловой
33'
Угловой
Антигуа - Угловой
34'
Угловой
Антигуа - Угловой
35'
Угловой
Антигуа - Угловой
36'
Угловой
Антигуа - Угловой
36'
Угловой
Антигуа - Угловой
42'
Угловой
Манагуа - Угловой
45'
Угловой
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
47'
Угловой
Антигуа - Угловой
49'
Угловой
Манагуа - Угловой
56'
Угловой
Антигуа - Угловой
60'
Угловой
Антигуа - Угловой
61'
Угловой
Манагуа - Угловой
68'
Антигуа - 2-ой Гол
70'
Манагуа - 3-ий Гол
73'
Угловой
Антигуа - Угловой
86'
Антигуа - 4-ый Гол
90+4'
Антигуа - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,1

Превью матча Манагуа — Антигуа

Статистика матча

Владение мячом
Манагуа Манагуа
49%
Антигуа Антигуа
51%
Атаки
78
76
Угловые
4
14
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
2
6
