30.07.2025
Смотреть онлайн Манагуа - Антигуа 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Манагуа — Антигуа, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico del IND Managua.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico del IND Managua
CONCACAF Central American Cup
Текстовая трансляция
11'
Манагуа - Угловой
21'
Антигуа - 1-ый Гол
26'
Антигуа - Угловой
27'
Антигуа - Угловой
27'
Антигуа - Угловой
29'
Антигуа - Угловой
33'
Антигуа - Угловой
34'
Антигуа - Угловой
35'
Антигуа - Угловой
36'
Антигуа - Угловой
36'
Антигуа - Угловой
42'
Манагуа - Угловой
45'
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
47'
Антигуа - Угловой
49'
Манагуа - Угловой
56'
Антигуа - Угловой
60'
Антигуа - Угловой
61'
Манагуа - Угловой
68'
Антигуа - 2-ой Гол
70'
Манагуа - 3-ий Гол
73'
Антигуа - Угловой
86'
Антигуа - 4-ый Гол
90+4'
Антигуа - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,1
