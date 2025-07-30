Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Депортиво Саприсса - Картагинес 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Депортиво СаприссаКартагинес, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рикардо Саприсса Айма.

МСК, 1 тур, Стадион: Рикардо Саприсса Айма
CONCACAF Central American Cup
Депортиво Саприсса
3'
75'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Картагинес
Смотреть онлайн
Депортиво Саприсса icon
3'
Счет после первого тайма 1:0
Депортиво Саприсса icon
75'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Депортиво Саприсса - 1-ый Гол
10'
Угловой
Картагинес - Угловой
12'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
12'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
15'
Угловой
Картагинес - Угловой
24'
Угловой
Картагинес - Угловой
25'
Угловой
Картагинес - Угловой
40'
Угловой
Картагинес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
50'
Угловой
Картагинес - Угловой
65'
Угловой
Картагинес - Угловой
66'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
75'
Депортиво Саприсса - 2-ой Гол
81'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
82'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
83'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
90+1'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Депортиво Саприсса — Картагинес

История последних встреч

Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
Картагинес
Депортиво Саприсса
3 побед
1 ничья
1 победа
60%
20%
20%
26.01.2026
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
0:0
Картагинес
Картагинес
Обзор
15.12.2025
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
2:1
Картагинес
Картагинес
Обзор
12.12.2025
Картагинес
Картагинес
1:2
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
Обзор
29.09.2025
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
2:1
Картагинес
Картагинес
Обзор
10.08.2025
Картагинес
Картагинес
3:0
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Саприсса Депортиво Саприсса
46%
Картагинес Картагинес
54%
Атаки
108
122
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
3
15
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
