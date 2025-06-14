14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Соутерн Юнайтед - Лаугу Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: ФК Соутерн Юнайтед — Лаугу Юнайтед . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Лаугу Юнайтед
5'
32'
Лаугу Юнайтед
32'
Счет после первого тайма 0:2
Southern United
82'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Лаугу Юнайтед - 1-ый Гол
32'
Лаугу Юнайтед - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
68'
Лаугу Юнайтед - Угловой
74'
Лаугу Юнайтед - Угловой
75'
Лаугу Юнайтед - Угловой
77'
Лаугу Юнайтед - Угловой
82'
Southern United - Угловой
82'
Southern United - 3-ий Гол
90+7'
Southern United - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча ФК Соутерн Юнайтед — Лаугу Юнайтед
Статистика матча
Атаки
121
101
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу