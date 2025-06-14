Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн SEISA OSA Rheia FC Women - Ямато Силфид (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Лига L2 - Женщины: SEISA OSA Rheia FC WomenЯмато Силфид (жен) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
SEISA OSA Rheia FC Women
45+1'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Ямато Силфид (жен)
45+2'
SEISA OSA Rheia FC Women icon
45+1'
Ямато Силфид (жен) icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
5'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
22'
Угловой
Ямато Силфид (жен) - Угловой
23'
Угловой
Ямато Силфид (жен) - Угловой
37'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
45+1'
SEISA OSA Rheia FC Women - 1-ый Гол
45+2'
Ямато Силфид (жен) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
47'
Угловой
Ямато Силфид (жен) - Угловой
68'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
69'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
82'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
85'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
85'
Угловой
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
90+2'
Угловой
Ямато Силфид (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча SEISA OSA Rheia FC Women — Ямато Силфид (жен)

Статистика матча

Владение мячом
SEISA OSA Rheia FC Women SEISA OSA Rheia FC Women
54%
Ямато Силфид (жен) Ямато Силфид (жен)
46%
Атаки
67
63
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA