14.06.2025
Смотреть онлайн SEISA OSA Rheia FC Women - Ямато Силфид (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Лига L2 - Женщины: SEISA OSA Rheia FC Women — Ямато Силфид (жен) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
SEISA OSA Rheia FC Women
45+1'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Ямато Силфид (жен)
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
5'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
22'
Ямато Силфид (жен) - Угловой
23'
Ямато Силфид (жен) - Угловой
37'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
45+1'
SEISA OSA Rheia FC Women - 1-ый Гол
45+2'
Ямато Силфид (жен) - 2-ой Гол
47'
Ямато Силфид (жен) - Угловой
68'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
69'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
82'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
85'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
85'
SEISA OSA Rheia FC Women - Угловой
90+2'
Ямато Силфид (жен) - Угловой
Превью матча SEISA OSA Rheia FC Women — Ямато Силфид (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
67
63
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу