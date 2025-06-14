14.06.2025
Смотреть онлайн Nankatsu SC Women - Дьявороссо Хиросима (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Лига L2 - Женщины: Nankatsu SC Women — Дьявороссо Хиросима (жен) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
Nankatsu SC Women
65'
76'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Дьявороссо Хиросима (жен)
45'
82'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
11'
Nankatsu SC Women - Угловой
16'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
22'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
28'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
38'
Nankatsu SC Women - Угловой
45'
Diavorosso Hiroshima Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
64'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
65'
Nankatsu SC Women - 2-ой Гол
67'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
76'
Nankatsu SC Women - 3-ий Гол
82'
Diavorosso Hiroshima Women - 4-ый Гол
90+3'
Diavorosso Hiroshima Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Nankatsu SC Women — Дьявороссо Хиросима (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
89
109
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
6
10
Комментарии к матчу