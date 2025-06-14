14.06.2025
Смотреть онлайн Ферримид Бэйс - Нельсон Сабёрбз 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Ферримид Бэйс — Нельсон Сабёрбз . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Ферримид Бэйс
3'
90+8'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Нельсон Сабёрбз
75'
88'
Нельсон Сабёрбз
75'
Нельсон Сабёрбз
88'
Ферримид Бэйс
90+8'
Текстовая трансляция
3'
Ферримид Бэйс - 1-ый Гол
5'
Ферримид Бэйс - Угловой
7'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
15'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
16'
Ферримид Бэйс - Угловой
36'
Ферримид Бэйс - Угловой
53'
Ферримид Бэйс - Угловой
68'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
71'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
75'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
83'
Ферримид Бэйс - Угловой
87'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
88'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
88'
Нельсон Сабёрбз - 3-ий Гол
90+5'
Ферримид Бэйс - Угловой
90+8'
Ферримид Бэйс - Угловой
90+8'
Ферримид Бэйс - 4-ый Гол
99'
Нельсон Сабёрбз - 1-ый Гол
105+2'
Ферримид Бэйс - Угловой
111'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
117'
Ферримид Бэйс - 3-ий Гол
120'
Нельсон Сабёрбз - 4-ый Гол
Счет после дополнительного времени 3:5 : 1,1
Превью матча Ферримид Бэйс — Нельсон Сабёрбз
История последних встреч
Ферримид Бэйс
Нельсон Сабёрбз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Ферримид Бэйс
1:0
Нельсон Сабёрбз
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
91,69,22
102,69,33
Угловые
8
10
Удары мимо ворот
2,1,1
10,7,3
Удары в створ ворот
3,2,1
10,4,6
Комментарии к матчу