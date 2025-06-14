Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Ферримид Бэйс - Нельсон Сабёрбз 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Ферримид БэйсНельсон Сабёрбз . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Ферримид Бэйс
3'
90+8'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Нельсон Сабёрбз
75'
88'
Смотреть онлайн
Ферримид Бэйс icon
3'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Нельсон Сабёрбз icon
75'
Нельсон Сабёрбз icon
88'
Ферримид Бэйс icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Ферримид Бэйс - 1-ый Гол
5'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
7'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
15'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
16'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
36'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
53'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
68'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
71'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
75'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
83'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
87'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
88'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
88'
Нельсон Сабёрбз - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
90+8'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
90+8'
Ферримид Бэйс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
99'
Нельсон Сабёрбз - 1-ый Гол
105+2'
Угловой
Ферримид Бэйс - Угловой
111'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
117'
Ферримид Бэйс - 3-ий Гол
120'
Нельсон Сабёрбз - 4-ый Гол
Счет после дополнительного времени 3:5 : 1,1

Превью матча Ферримид Бэйс — Нельсон Сабёрбз

История последних встреч

Ферримид Бэйс
Ферримид Бэйс
Нельсон Сабёрбз
Ферримид Бэйс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Ферримид Бэйс
Ферримид Бэйс
1:0
Нельсон Сабёрбз
Нельсон Сабёрбз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ферримид Бэйс Ферримид Бэйс
44%
Нельсон Сабёрбз Нельсон Сабёрбз
56%
Атаки
91,69,22
102,69,33
Угловые
8
10
Удары мимо ворот
2,1,1
10,7,3
Удары в створ ворот
3,2,1
10,4,6
Комментарии к матчу
