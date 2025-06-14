14.06.2025
Смотреть онлайн Island Bay United - Вестерн Сабербс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Island Bay United — Вестерн Сабербс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Завершен
0 : 5
14 июня 2025
Вестерн Сабербс
Текстовая трансляция
2'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
15'
Island Bay United - Угловой
37'
Вестерн Сабербс - Угловой
39'
Island Bay United - Угловой
40'
Вестерн Сабербс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
50'
Вестерн Сабербс - Угловой
54'
Island Bay United - Угловой
62'
Вестерн Сабербс - 3-ий Гол
67'
Вестерн Сабербс - 4-ый Гол
70'
Вестерн Сабербс - Угловой
71'
Вестерн Сабербс - 5-ый Гол
76'
Вестерн Сабербс - Угловой
85'
Вестерн Сабербс - Угловой
86'
Island Bay United - Угловой
87'
Вестерн Сабербс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Island Bay United — Вестерн Сабербс
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
92,92,0
98,98,0
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8,8,0
3,3,0
Удары в створ ворот
3,3,0
16,16,0
