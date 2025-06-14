Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Island Bay United - Вестерн Сабербс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Island Bay UnitedВестерн Сабербс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Island Bay United
Завершен
0 : 5
14 июня 2025
Вестерн Сабербс
2'
40'
62'
67'
71'
Смотреть онлайн
Вестерн Сабербс icon
2'
Вестерн Сабербс icon
40'
Счет после первого тайма 0:2
Вестерн Сабербс icon
62'
Вестерн Сабербс icon
67'
Вестерн Сабербс icon
71'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
2'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
15'
Угловой
Island Bay United - Угловой
37'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
39'
Угловой
Island Bay United - Угловой
40'
Вестерн Сабербс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
54'
Угловой
Island Bay United - Угловой
62'
Вестерн Сабербс - 3-ий Гол
67'
Вестерн Сабербс - 4-ый Гол
70'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
71'
Вестерн Сабербс - 5-ый Гол
76'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
85'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
86'
Угловой
Island Bay United - Угловой
87'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Island Bay United — Вестерн Сабербс

Статистика матча

Владение мячом
Island Bay United Island Bay United
46%
Вестерн Сабербс Вестерн Сабербс
54%
Атаки
92,92,0
98,98,0
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8,8,0
3,3,0
Удары в створ ворот
3,3,0
16,16,0
Комментарии к матчу
