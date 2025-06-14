14.06.2025
Смотреть онлайн Уотерсайд Карори - Веллингтон Олимпик 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Уотерсайд Карори — Веллингтон Олимпик . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Веллингтон Олимпик
6'
45+2'
90+2'
Веллингтон Олимпик
45+2'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Веллингтон Олимпик
90+2'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
6'
Веллингтон Олимпик - Угловой
6'
Веллингтон Олимпик - Угловой
6'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
45+2'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
50'
Веллингтон Олимпик - Угловой
51'
Веллингтон Олимпик - Угловой
85'
Веллингтон Олимпик - Угловой
90+2'
Веллингтон Олимпик - 3-ий Гол
90+5'
Веллингтон Олимпик - Угловой
90+5'
Веллингтон Олимпик - Угловой
90+6'
Веллингтон Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Превью матча Уотерсайд Карори — Веллингтон Олимпик
История последних встреч
Уотерсайд Карори
Веллингтон Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
Уотерсайд Карори
1:9
Веллингтон Олимпик
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
90
91
Угловые
0
8
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
2
8
Комментарии к матчу