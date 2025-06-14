14.06.2025
Смотреть онлайн Олд Скотч - Брэндон Парк 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West: Олд Скотч — Брэндон Парк . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West
Олд Скотч
58'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Брэндон Парк
4'
9'
Олд Скотч SC
58'
Текстовая трансляция
2'
Брэндон Парк - Угловой
4'
Брэндон Парк - 1-ый Гол
9'
Брэндон Парк - 2-ой Гол
21'
Олд Скотч SC - Угловой
44'
Брэндон Парк - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
58'
Олд Скотч SC - 3-ий Гол
71'
Олд Скотч SC - Угловой
80'
Олд Скотч SC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Олд Скотч — Брэндон Парк
Статистика матча
Атаки
118
108
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
5
4
